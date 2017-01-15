شركة بريطانية للحلويات تدفع بسخاء مقابل تذوق منتجاتها

تبحث شركة لصناعة الحلويات في مدينة لندن عن مرشحين لشغل وظيفة مميزة بدوام جزئي تتمثل في تذوق الحلوى لمدة ثلاثة أشهر.







وبحسب إعلان الشركة الذي تم نشره على موقع "LinkedIn" الإلكتروني مؤخراً، فإن المرشح الناجح، سيحصل على 17 دولاراً في الساعة مقابل تناول حلوى البودينج التي سترسلها الشركة إلى منزله بشكل يومي.





ويتوجب على متذوق الحلوى المرتقب، أن يرسل تعليقاته وملاحظاته على نكهة الحلوى ومظهرها وقوامها، إضافة إلى إبداء رأيه بأنواع الحلويات الجديدة التي تطورها الشركة باستمرار.





ولن تقتصر مهمة المرشح الناجح على تذوق حلوى البودينج، إذ يتوجب عليه أن يتناول العديد من أنواع الحلوى، وأن يكون قادراً على وصف المنتجات بشكل واضح ودقيق.





كما تشمل مواصفات المرشح المطلوب، الشغف بجميع أنواع وأشكال ونكهات الحلويات، إضافة إلى تمتعه بصحة جيدة، وأن لا يكون لديه أي نوع من الحساسية تجاه الحلويات، بحسب ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني.