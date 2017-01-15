بالصور.. اب يبني لبناته منزل "ديزني"من طابقين

تحب الفتاتين البا، اربع سنوات، وفويب، ست سنوات، افلام الرسوم المتحركة خاصة فيلم سنو وايت او بيضاء الثلج.

وقد فاجائهم والدهم ريتشارد ثورنتون، 39 عاما، بقضاء فصل الصيف ببناء منزل مكون من طابقين مماثل لكوخ سنووايت بقصتها الخيالية.

واكد ثورنتون ان الاكواخ الجاهزة بالمحلات لم تعجبه اطلاقا وشعر انها لا تليق بفتياته "الاميرات" ولذا فقد قضي فصل الصيف ببناء الكوخ وانفق عليه خمسة الاف جنيها استرلينيا.

واوضح ثورنتون" انهم يحبون ديزني ولذلك اردت ان ابني لهم شيئا يضاهي احلامهم".

ولم يكتفي ريتشارد ببناء الكوج وانما اضاف اشجار مماثلة لتلك الموجودة بالفيلم التي ظهر عام 1937 مؤكدا انه اراد المنظر ان يكون متطابقا مع الفيلم.

واضاف "كان العمل يستحق كل هذا العناء بعد أن راينا انا وزوجتي مدى سعادتهم به".



