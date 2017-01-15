منظمة المرأة العربية تُطلق حملة "قائدة وقدوة"

احتفلت منظمة المرأة العربية بيوم المرأة العربية الموافق الأول من فبراير من كل عام من خلال الحملة التي أطلقتها تحت شعار "قائدة وقدوة".



وهي حملة إلكترونية تم إطلاقها على الموقع الالكتروني للمنظمة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستهدفت التعريف بأعلام النساء العربيات من منطلقات مختلفة، شمل ذلك: رائدات النهضة ومؤسسي الحركة النسائية العربية، وأعلام النساء العربيات المعاصرات صاحبات الإنجازات المتميزة والبطولات المتفردة، والعالمات العربيات البارزات في سائر مجالات العلوم والتكنولوجيا.

كما ضمت الحملة حصاد المرأة العربية خلال عام 2019 موزع بين أهم التشريعات الصادرة بشأن حقوق المرأة وأهم المناصب المحلية والإقليمية والدولية التي تقلدتها النساء العربيات، وكذلك الجوائز والتكريمات التي حصلن عليها والإنجازات التي انفردت بها فتيات ونساء عربيات خلال العام الماضي.

كما تضمنت الحملة لقاءات مع عدد كبير من المثقفين العرب يقدمون فيها رسائل مختلفة للمرأة العربية في عيدها.

واستهدفت هذه الحملة أن تكون مصدر تشجيع وإلهام للفتيات العربيات اللائي يمثلن المستقبل ويناضلن في مواجهة الأزمات الراهنة.

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