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سحب تمثال "المخمور" من مزاد دار"سوثبى"بسبب خلاف حول ملكيته

سحب تمثال "المخمور" من مزاد دار"سوثبى"بسبب خلاف حول ملكيته

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سحبت دار"سوثبى"العريقة للمزاد تمثال"المخمور"للمثال والرسام البريطانى "بانسكى" بسبب خلاف حول ملكيته .

وقال إندى لينك إنه تلقى مكالمة هاتفية من دار"سوثبى" قبل ساعة من بدء المزاد لإبلاغه بسحب المال من المزاد وسحب التمثال بالإتفاق مع الوسيط الذى قام بتوصيل التمثال إلى دار المزاد .

وفى رسالة من الفريق القانونى لدار "سوثبى"العريقة للمزاد إلى "آندى لينك" مؤرخة بتاريخ 18 نوفمبر الجارى : قال إنه "سيتطلب قضية مع تقديم الأدلة المناسبة قبل - بعد أخذ تعليمات من المرسل - تغيير عملية البيع المخطط لها على أي أساس قانوني يتعلق بالمطالبة بحق الملكية المزعوم من قبلك".

ووفقا لكتالوج البيع حصل المرسل على العمل مباشرة من تاجر الفنان البريطانى"بانسكى", ستيف لازاريدز", وكان التمثال في المخزن لمدة 7 أو 8 سنوات قبل ذلك بعد أن تم "تحريره" من حديقة لينك بواسطة شركاء ل"لازاريدز" فى حوالى عام 2007.

وكان لينك قد اختطف تمثال"المخمور"من قاعدته فى شارع "سوهو" فى وسط لندن وسجل "اكتشافه" لدى الشرطة واتصل ببنكسي وطلب فدية قدرها حوالي 5,000 جنيه إسترلينى".


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