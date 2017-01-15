لأسباب لم تعرف بعد.. إعلامي عربي يعلن اعتزاله!

في خطوة فاجأت الجميع، أعلن الإعلامي السعودي عمر النشوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي،اعتزاله الإعلام نهائيا.

وغرد عمر النشوان عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "أنا عمر بن علي بن عبد العزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائيا.. ولعن الله كل من ادعى أنه صديق وهو نعيق.. لم أنسق لكي أكون ترندا أو حدثا مدفوعا ولكن هذه الأيام المريرة كفيلة بمعرفة الصديق من الأخ ويؤسفني أنني لم أجد لا صديقا ولا أخا".

وتسبب قرار اعتزال النشوان بردود فعل كثيرة من متابعيه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، طالب فيها معظمهم الصحفي بالإفصاح عن الأسباب التي دعته لاتخاذ هذا القرار المفاجئ.

يذكر أن المذيع السعودي بدأ عمله في قناة الاقتصاد الفضائية حيث عمل مراسلا تلفزيونيا وصحفيا في صحيفة الاقتصادية ثم عمل في شبكة قنوات التعليم العالي لينتقل بعدها إلى قناة "إم بي سي" وانضم بعدها إلى قناة "العربية" كمقدم لنشرات الأخبار وليعود بعدها إلى قناة "الإخبارية" وليختفي بعدها عن الظهور الإعلامي ويظهر بهذه التغريدة المفاجئة.



