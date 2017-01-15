مدرب كرة سلة بجامعة أمريكية يتقاضى 8.6 مليون دولار في السنة

سينفق فريق جامعة كنتاكي لكرة السلة 86 مليون دولار على عقد جديد لعشر سنوات مع مدربه جون كاليباري، في واحد من أكبر العقود لمدرب جامعي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.







وسيحصد كاليباري البالغ 60 عامًا مردودًا ماليًا أكبر من بعض مدربي دوري المحترفين (إن بي إيه)، علمًا بأن بطولة الجامعات في الولايات المتحدة تحظى بشعبية كبيرة.





وبحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" فإن إيراداته ومن ضمنها المكافآت بلغت 9.3 مليون دولار في 2018 مع راتب سنوي بقيمة 7.95 مليون دولار.





ويصل راتب الأسطوري مايك كريشفيسكي، ثاني مدرب من حيث الإيرادات في دوري الجامعات والذي يشرف على جامعة ديوك منذ 1980، إلى 7.05 مليون دولار.





قال المدرب في بيان لجامعته: "فيما أستهل موسمي الحادي عشر على رأس هذا الفريق، لا أنسى أنني احتجت إلى عشرين سنة للحصول على فرصة مماثلة. لا أريد الوجود في مكان آخر".





وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن كاليباري يعد من أكثر المدربين مكانة في كرة السلة الأمريكية. درب نيوجيرسي نتس بين 1996 و1998 في دوري المحترفين، مع 72 فوزًا و112 خسارة وأوصله إلى الأدوار الإقصائية في 1998.





صنع اسمه في دوري الجامعات خصوصًا بعد تسلمه فريق كنتاكي وايلدكاتس في 2009، حيث قاده إلى اللقب في 2012 وأربع مرات إلى المربع الذهبي (2011 و2012 و2014 و2015)، وتحت إشرافه حقق الفريق 305 انتصارات و71 خسارة (81.1 في المائة).