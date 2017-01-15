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نشر علم روسي مساحته 1423 مترا في القطب الجنوبي

نشر علم روسي مساحته 1423 مترا في القطب الجنوبي

تاريخ النشر

قال رئيس منظمة "كل العالم" العامة وعضو نادي دراجات "الذئاب الليلية" يوري فولكوف إن المنظمة والنادي نشرا أكبر علم روسي تبلغ مساحته 1423 مترا مربعا في القطب الجنوبي. 

وأضاف فولكوف:  "وصل 10 أشخاص إلى القطب الجنوبي, حيث استغرق الوصول إلى هناك عدة أيام،  وأمضينا الليلة على الشاطئ، في قاعدة مهجورة، وإن القطب الجنوبي هو النقطة الأخيرة في الفعالية التي تنظمها المنظمة والنادي". 

وكجزء من الفعالية تم رفع العلم في السماء بمساعدة اثنين من البالونات على الجليد في القطب الشمالي وكامشاتكا وبحيرة بايكال، وفي موسكو وفي شبه جزيرة القرم.  


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