كراسي بالزي العسكري لتكريم الجنود المصابين ببريطانيا

بعد ان تعرض الضابط لانس بومباردييه لفقد ساقية بقذيفة اثناء الخدمة في افغانستان وأطلق عليه أكثر الجنود جرحًا في بريطانيا بعد ان فقد الرجل البالغ من العمر 34 عامًا ساقيه وعانى من كسر في العمود الفقري والحوض عندما اصطدمت سيارته بلغم أرضي في أفغانستان في عام 2006، تم اصدار الاوامر لتكريمة بشكل مختلف.

تلك الاوامر كانت من نصيب دوجي سميث والذي يقوم بتنجيد الاثاث لحساب الجيش البريطاني لما يزيد عن 30 عاما.

وبحسب الديلي ميل فقد نجح دوجي بتحويل ثمانية كراسي لتحفة فنية كاثاث للجنود السابقين من بذلتهم العسكرية التي ارتدوها اثناء الخدمة.

وقد صنع السيد سميث كراسي أخرى للمصابين بالجيش، بما في ذلك قادة سلاح الجو الملكي البريطاني وقادة سرب الطيران ولديه حاليا العذيد من الطلبات المتراكمة.



