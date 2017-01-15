عارضة ازياء استرالية تكتشف حملها لحظة ولادتها لطفلتها

اكتشفت إرين لانجميد، عارضة الأزياء من ملبورن أستراليا، إنها كانت حامل لمدة تسعة شهور لحظة ولادتها لطفلتها بدورة المياة بمنزلها.



وعلى الرغم من استخدام وسائل منع الحمل، أنجبت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا فتاتها الصغيرة ، إيسلا، التي كانت وزنها 7 أرطال و 14 أوقية.

ووصفتها إيرين تلك اللحظة بأنها "أكبر صدمة في حياتها" عندما دخلت المخاض والذي استمر لما يقرب من 10 دقائق فقط.

وقالت ايرين لـ 7 News "لقد انتهى الأمر في حوالي 10 دقائق".

واكدت ايرين انها لم عرف مطلقا انها كانت حامل ولم تتعرض لاي غثيان او ايا من اعراض الحمل المعروفة كما ان وزنها لم يزداد مطلقا

وكتب شريك ايرين علي صفحته علي انستجرام "تم إحضار صغيرتنا ماي إلى العالم، لقد عاشت في بطن والدتها لمدة 9 أشهر دون إخبارنا".

واضاف "بعد بضعة أيام صعبة للغاية، أصبحت الأم وابنتها في حالة جيدة وجاهزة للعودة إلى المنزل.

واكمل "دعم عائلتنا وأصدقائنا هو شيء لن نكون قادرين على شكرهم عليه بما فيه الكفاية.

ونشرت ايرين بعض الصور التي تم التقاطها قبل ولادتها لطفلتها بثلاثة اسابيع فقط مما اذهل متابعيها







