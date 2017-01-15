استخراج مواد وراثية من حفريات قرد عملاق عمره مليوني سنة

استخرج علماء صينيون ودنماركيون بنجاح مواد وراثية من حفريات عمرها 9ر1 مليون سنة، وذلك من نوع من القردة الضخمة يطلق عليها اسم "جيجانتوبيثكس بلاكي".

وقال "لياو وي" الباحث في متحف الأنثروبولوجيا في الصين –في تصريحات اليوم- إن هذا الاكتشاف، الذي نشر في مقال بمجلة (الطبيعة)، يلقي ضوءا جديدا على أصول وتطور أنواع القرود العظيمة المنقرضة منذ زمن طويل.

وأضاف أن العلماء يأملون أن تسهم الدراسات على المواد الوراثية المكتشفة في إثبات أن قرود جيجانتوبيثكس شقيقة لأورانجوتانس مع سلف مشترك منذ حوالي 10 إلى 12 مليون سنة، ما يعني أن جيجانتوبيثكس المنحدر من بونغو يشكل جزءا من سلالة الميوسين للقرود العظيمة.

وتابع:إن المواد الوراثية - متواليات بروتينية من مينا الأسنان - تم استخراجها من ضرس جيجانتوبيثكس بلاكي يبلغ من العمر 9ر1 مليون عام عثر عليه في كهف بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين.

ويعتبر القرد "جيجانتوبيثكس بلاكي" العملاق أكبر القرود المعروفة في الأرض، ويفترض أن طولها أكثر من مترين ويزيد وزنها عن 300 كجم.



