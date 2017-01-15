طفلة مبتورة الساقين تتحول إلى عارضة أزياء شهيرة

في العام الماضي، سطع نجم ديزي ماي ديميتري البالغة من العمر سبع سنوات من برمنجهام، في عالم الموضة على الرغم من أنها مبتورة الساقين.

وتم الإعلان مؤخرًا عن أن ديزي ماي ستصبح أول طفلة مبتورة الأطراف تشارك في أسبوع الموضة في نيويورك. كما تم الكشف أيضًا عن أنها ستشارك في عرض خاص للأزياء على قمة برج إيفل خلال أسبوع الموضة في باريس في 27 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وقال والد الطفلة أليكس، لمحطة بي بي سي "تتحلى ديزي ماي بإطلالة ساحرة، وإرادة صلبة مكنتها من تخطي إعاقتها.. أنا سعيد جدًا لأنها ستشارك في فعاليات عالمية شهيرة فهي تستحق ذلك".

وكانت الطفلة المصابة بحالة صحية تعرف باسم الهيميليا الليفية، وهي عيب خلقي، قد خضعت لعملية بتر الساقين بعدما تفاقمت حالتها الصحية.