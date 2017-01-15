أمريكية تشفي نفسها من الأكزيما بالتوقف عن العلاج

بعد سنوات طويلة من المعاناة مع الأكزيما المؤلمة، تمكنت سيدة أمريكية من علاج نفسها بنفسها بطريقة غير متوقعة.







وعلى مدى 25 عاماً، عانت كاثرين بروفينال من آلام مبرحة بفعل الأكزيما التي انتشرت في وجهها وعنقها وظهرها، ودأبت على استخدام كريم ستيروئيدي لم يقدم لها أي فائدة في علاج هذه الحالة.





وإلى جانب عجزه عن علاج الأكزيما، تبين أن هذا الكريم كان السبب في انتشار الأكزيما بجسمها، فبعد أن توقفت عن استخدامه، بدأت حالتها بالتحسن بشكل تدريجي، حتى شفيت تماماً من مرضها المزمن.





وكانت رحلة إلى أستراليا قبل عقدين ونصف من الزمن سبباً في إصابة كاثرين بالأكزيما، وبدأت تشعر بحكة شديدة في جلدها، بالإضافة إلى نزيف بشرة وجهها، ووصف لها الأطباء كريم ستيروئيدي لعلاج حالتها.





وبعد سنوات من العلاج، اكتشفت كاثرين أنها تعاني من إدمان على هذا الكريم، وأعراض الانسحاب الناتجة عن إيقاف استخدامه بعد العلاج لفترة طويلة، لكنها أصرت على حذفه من روتينها العلاجي، ولجأت إلى بدائل طبيعية أكثر فائدة، بحسب ميرور البريطانية.