بالصور.. حاملة الطائرات "برينس أوف ويلز" تبحر لمينائها الأصلي لأول مرة

لاول مرة منذ ابحارها، توجهت حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس ويلز" التابعة للسلاح البحري الملكي الانجليزي والتي تبلغ قيمتها 3.1 مليار جنيه إسترليني إلى قاعدتها في بورتسموث.

واصطف الآلاف من الانجليز على شاطئ البحر للترحيب باجدد حاملات الطائرات البريطانية وثاني اكبر حاملة بالبلاد.

ورحبت طائرتان من طرازهوك ووايلدكات بالسفينة الحربية التي تبلغ حمولتها 65 ألف طن عند وصولها إلى مصب ميناء بورتسموث، هامبشاير، حيث قزمت المباني المحيطة بها.

كما أغلقت ممرات الشحن وأقيمت منطقة لاستبعاد الهواء كجزء من التدابير الأمنية للوصول.

واصطف البحارة على سطح السفينة بينما اقتربت الحاملة من رصيف الأميرة الملكي المخصص في القاعدة البحرية.

وقال الضابط القائد الكابتن دارين هيوستن: "إن دخولنا الأول إلى بورتسموث يمثل تتويجا ناجحا لفترة البناء والتجارب البحرية التي عملت فيها شركتي وشركاؤنا في السفينة عن كثب معًا لجلب السفينة إتش إم إس برينس ويلز إلى الخدمة مع الأسطول.

"أنا فخور جداً بهم وبأسرهم على مثابرتهم وصبرهم وجهودهم غير العادية."

وقال فني الهندسة الجوية بن دانييلز ، أحد أفراد طاقم الطائرة البالغ عددهم 600 فرد إلى جانب 300 مقاول ، "أشعر بالفخر الشديد لكوني عضوًا في طاقم السفينة الملكية أمير ويلز ، بينما تتجه السفينة إلى ميناءها الأصلي لأول مرة زمن.

"إنها لحظة تاريخية للقوات البحرية الملكية وأتطلع إلى خدمة سنوات عديدة على متن هذه السفينة الرائعة."

وقد حضر الالاف من الجماهير المرحبة بعودة السفينة



