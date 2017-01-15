المتفائلون يحملون مفتاح العمر المديد





كشفت دراسة جديدة أنه إذا كنت ممن ينظرون إلى الجانب المشرق من الحياة قد يساعدك ذلك على العيش لفترة أطول ومنحك فرصة أكبر لبلوغ سن الخامسة والثمانين.



ووجد الباحثون من كلية الطب بجامعة بوسطن أن المتفائلين يعيشون أطول بنسبة 15% من المتشائمين.

ويعتقد الباحثون أن الأشخاص الإيجابيين يتعاملون مع التوتر بشكل أفضل ما قد يحد من تأثيره على صحتهم البدنية.

كما أنه من المرجح أن يحددوا أهدافهم بأنفسهم ويعتقدون أنهم سيحققونها ما يجعلهم أكثر عرضة لممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل صحي.

وقام الباحثون خلال هذه الدراسة بتتبع ما يقارب 70 ألف امرأة لعقد من الزمن ونحو 15 ألف رجل لمدة 30 عاما بعد تقديمهم استبيانات حول تفاؤلهم وكذلك صحتهم وعاداتهم العامة مثل النظام الغذائي والتدخين وتعاطي الكحول.



