"هدية زواج".. جزء من سور برلين!

عقب شهر على زفافهما، أهدى عازف الجيتار في فريق "طوكيو هوتيل" الغنائي، العالمي توم كاوليتس، زوجته عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة هايدي كلوم جزءًا من سور برلين.

ونشرت كلوم (46 عامًا) على "إنستجرام" فيديو تظهر فيه رافعة تقوم بوضع جزء ملون من السور في حديقة المنزل، وكتبت: "اليوم وصلت هدية مميزة من زوجي... جزء من سور برلين الذي قسم المدينة على مدار 28 عامًا".

وذكرت كلوم أن زوجها ولد في الجزء الشرقي لبرلين قبل أربعة أسابيع على سقوط السور، مضيفة أنه تمتع بذلك بفرصة عيش الحرية والسعادة والإبداع والفن والأمل، وكتبت: "سأنظر كل صباح إلى هذه القطعة الجميلة".. وأقامت كلوم حفل زفافها على كاوليتس (30 عامًا) في 3 أغسطس الماضي على متن قارب فاخر قبالة جزيرة كابري الإيطالية.