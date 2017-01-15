عمدة باريس تدعو لتحويلها إلى "عاصمة الدراجات في العالم"

قادت عمدة باريس، آن هيدالجو، مسؤولين وصحافيين في جولة بالدراجات لتفقد حارات الدراجات الجديدة في العاصمة، مع احتدام المنافسة السياسية قبيل انتخابات عمدة المدينة، العام المقبل.

وقالت هيدالجو، وهي ترتدي خوذة وتقود دراجة كهربائية زرقاء مؤجرة، إنها أرادت رؤية الطرق المستمرة التي تتشكل في باريس بتلك المسارات. وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها بسبب حجم أعمال الطرق وتقليص المساحات المخصصة للسيارات، قالت العمدة الاشتراكية إنها ترغب في أن تتحول باريس إلى "عاصمة الدراجات في العالم".

وقالت هيدالجو لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" في يوليو (تموز) إن العاصمة الفرنسية مضطرة إلى التكيف مع تغير المناخ والتعامل سريعًا مع مشكلات التلوث. واتهمها بنجامين جريفو، مرشح حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الوسطي" لمنصب عمدة باريس هيدالجو، بأنها تقسم الباريسيين، وتضع قائدي الدراجات في مواجهة قائدي السيارات.

ويسعى حزب الجمهورية إلى الأمام، الذي ينتمي إليه ماكرون، إلى انتزاع السيطرة على باريس من الحزب الاشتراكي، الذي هزمه في الانتخابات الوطنية عام 2017.