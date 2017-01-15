رسميا ...حكيم يغني مع نيجيري وإيفواري في افتتاح كاف 2019

أدت استضافة مصر شعوب القارة السمراء خلال منافسات النسخة 32 من كأس الأمم الافريقية (caf2019) ، ونظرا لزعامة مصر للقارة الافريقية من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية ، الى وجود رغبة كبيرة لدي القيادة السياسية رغبة لنقلها إلي العالمية علي كل المستويات، وتم اختيار ثلاثي غنائي عالمي لتقديم اغنية ( كاف 2019 ) في حفل الافتتاح.





والمطرب الاول حكيم قدم كبري الاحتفالات العالمية منها حفل توزيع جوائز نوبل، وغني في أكبر المحافل الدولية ومنها مسرح الأولمبيا بباريس والذي يطلق عليه مسرح العظماء وحاز علي لقب " العالمي" لشعبيته الكبيرة لدي شعوب القارات السبع لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات ، سيغني باللغة العربية.





والثاني هو النيجيري" فيمي كوتيه" ويغني باللغة الإنجليزية، وسبق له أن غني في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج و قد رشح لجائزة الجرامي ٤ مرات .





والثالثة من كوت ديفوار المطربة العالمية" دوبيه" الحائزة علي جائزة جرامي سنة ٢٠٠٤ وستقوم بالغناء باللغة الفرنسية .





وقد تم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء، والاغنية تحمل اسم " متجمعين " انتاج شركة سينرجي المملوكة لمجموعة اعلام المصريين التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي

المفاجأة أن الاغنية صورها المخرج ياسر سامي و مدير التصوير وائل درويش بحضور الثلاثي في مناطق متنوعه وبتقنيات عالمية و ستكون مفاجأة للعالم عقب عرضها ، الاغنية تاليف محي حوار والحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس امير محروس والمنتج الفني لها فايز عزيز.



