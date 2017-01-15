الدلافين تتغذى على السردين في خليج يوناني

أظهر شريط فيديو التقط بطائرة بدون طيار وجود عدد كبير من الدلافين يتغذى على السردين قبالة جزيرة "وابية" على خليج إيفويكوس باليونان. وأظهرت لقطات الفيديو عشرات الدلافين تركب أمواج بحر إيجه وهي تتحلق في دائرة حول فرائسها.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أن البحار اليونانية تتمتع بامتياز كونها موطنا لأربعة أنواع من الدلافين, وهي عادة ما تعيش في مجموعات تسمى "الجراب" يضم عشرات من الدلافين, وهذا يساعدها على حماية بعضها البعض من الخطر وكذلك رعاية الأفراد المصابين أو المرضى كمجموعة.



