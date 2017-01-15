شقيقتان مصابتان بالسرطان تنجبان طفلتين بفارق أسابيع قليلة

بعد معاناتهما من سرطان الغدة الدرقية، أنجبت شقيقتان أمريكيتان قبل أشهر أول طفلتين لهما بفارق أسابيع قليلة.

بعدما عانت جيس (40 عامًا) من مرض سرطان الغدة الدرقية، وخضعت للعلاج لعدة أشهر، شخّص الأطباء إصابة شقيقتها آلي (32 عامًا) بنفس المرض.

ولحسن الحظ تعافت جيس بشكل كامل من المرض، وبدأت بتقديم جميع أنواع الدعم لشقيقتها الصغرى، والإشراف على علاجها وتلبية جميع متطلباتها حتى تماثلت للشفاء.

وأثناء إشرافها على علاج شقيقتها حملت جيس بطفلتها الأولى ووضعتها في شهر مايو قبل وقت قصير من شفاء شقيقتها التي حملت بدورها ووضعت طفلتها الأولى بعد شهرين.

وقالت آلي معلقة على تجربتها المريرة مع المرض: " لقد أُصبت بالصدمة عندما قيل لي بأني مصابة بالسرطان، وكان الموت أول شيء أفكر به، لم أرغب بأن ألقى نفس المصير الذي لقيه والدي الذي توفي قبل سنوات بمرض السرطان".

وأضافت "ساعدتني شقيقتي جيس كثيرًا أثناء فترة علاجي، واستفدت من تجربتها لأنها كانت مصابة بنفس المرض، أنا سعيدة جدًا لأننا تجاوزنا محنتنا، ولأننا سنتمكن من تربية طفلتينا دون الشعور بالقلق حيال مصيرهما".

من الجدير بالذكر بأن جيس وآلي سيستمران بتناول الأدوية طوال حياتهما بعد أن تم استئصال الغدد الدرقية لديهما.