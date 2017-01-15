أول منزل زوجية لإليزابيث للبيع بـ 6.7 مليون دولار

عرضت إحدى شركات العقارات وتدعى "نيفر ذا لس"، أول منزل زوجية عاشت فيه إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وزوجها الأمير فيليب، خارج بريطانيا، للبيع بـ 6.7 مليون دولار.







ويقع المنزل بالقرب من عاصمة مالطا فاليتا، وأقامت فيه إليزابيث بين عامي 1949 و1951، ويتألف من 6 غرف نوم، وعاشت فيه الملكة وزوجها، أولى مراحل حياتهما الزوجية، ووقتها لم تكن قد أصبحت ملكة.





ويضم المنزل حديقة كبيرة تبلغ مساحتها 900 متر مربع، وغرفة جلوس ومعيشة، وأخرى لتناول الطعام، ومطبخًا، و3 حمامات، ويتمتع بإطلالة رائعة على البحر، في مرفأ مارسامكسيت، لكنه بحاجة إلى عمليات ترميم.





وبحسب الشركة، فإن المنزل له قيمة تاريخية، ويمتد على مساحة 1560 مترًا مربعًا، ويتمتع بالعديد من الميزات المعمارية الأصلية.





وكانت الملكة إليزابيث الثانية ذكرت في زيارة لها إلى مالطا في عام 2015 أن تواجدها في هذه الدولة دائمًا مميز بالنسبة إليها، وقالت: "أتذكر أيامًا سعيدة هنا مع الأمير فيليب في بداية زواجنا".