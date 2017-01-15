انقطاع في خدمات الاتصال الهاتفي في هولندا

أعلنت الشرطة الوطنية الهولندية - عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة - حدوث انقطاع كبير في خدمات الاتصال الهاتفي؛ ما أدى إلى توقف عمل رقم خدمة الطوارئ في البلاد وعدم إمكانية الاتصال بالعديد من الشركات والبلديات.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن الشرطة نصحت المواطنين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي إذا أرادوا الاتصال بخدمات الطوارئ، أو الذهاب إلى المباني العامة بأنفسهم إن كانوا في حاجة لمساعدة عاجلة ولم يتضح على الفور السبب وراء حدوث ذلك الانقطاع.

وفي السياق ذاته أفادت شركة "كيه بي إن" لخدمات الاتصال عبر موقعها الإلكتروني بأن الانقطاع أثر على خدمات الهواتف الأرضية والمحمولة مشيرة إلى أن العمل لا يزال جاريا لحل المشكلة.



