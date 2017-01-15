أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

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وفقًا لموقع inspir e سجل موقع فوربس 11% من النساء الأغنى من بين 1826 مليارديرا على مستوى العالم، وتبلغ قيمة ثرواتهن جميعًا 251.9 مليار دولار أمريكى.
-كريستى والتون
أغنى امرأة فى العالم
تبلغ ثروتها 41.7 مليار دولار ورثتها من زوجها جون والتون مالك شركة وال مارت
-ليليان بيتنكور
ثانى أغنى امرأة على مستوى العالم
تقدر ثروتها بنحو 40.1 مليار دولار أمريكى
جمعتها من تأسيس إحدى شركات مستحضرات التجميل الفرنسية العالمية
-أليس والتون
أخت جون والتون
ثروتها تقدر بـ39.4 مليار دولار
أسست متحف Crystal Bridges للفن الأمريكى
-جاكلين مارس
تصل ثروتها لـ26.6 مليار دولار
صاحبة شركات التصنيع الخاصة لأحد أطعمة القطط والكلاب
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