أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

وفقًا لموقع‪ inspir e سجل موقع فوربس 11% من النساء الأغنى من بين 1826 مليارديرا على مستوى العالم، وتبلغ قيمة ثرواتهن جميعًا 251.9 مليار دولار أمريكى‪.







-كريستى والتون

أغنى امرأة فى العالم





تبلغ ثروتها 41.7 مليار دولار ورثتها من زوجها جون والتون مالك شركة وال مارت





-ليليان بيتنكور

ثانى أغنى امرأة على مستوى العالم





تقدر ثروتها بنحو 40.1 مليار دولار أمريكى





جمعتها من تأسيس إحدى شركات مستحضرات التجميل الفرنسية العالمية









-أليس والتون

أخت جون والتون





ثروتها تقدر بـ39.4 مليار دولار





أسست متحف‪ Crystal Bridges للفن الأمريكى









-جاكلين مارس

تصل ثروتها لـ26.6 مليار دولار





صاحبة شركات التصنيع الخاصة لأحد أطعمة القطط والكلاب