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أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

تاريخ النشر

وفقًا لموقع‪ inspir e سجل موقع فوربس 11% من النساء الأغنى من بين 1826 مليارديرا على مستوى العالم، وتبلغ قيمة ثرواتهن جميعًا 251.9 مليار دولار أمريكى‪.

-كريستى والتون
أغنى امرأة فى العالم

تبلغ ثروتها 41.7 مليار دولار ورثتها من زوجها جون والتون مالك شركة وال مارت

 
-ليليان بيتنكور
ثانى أغنى امرأة على مستوى العالم

تقدر ثروتها بنحو 40.1 مليار دولار أمريكى

جمعتها من تأسيس إحدى شركات مستحضرات التجميل الفرنسية العالمية


-أليس والتون
أخت جون والتون

ثروتها تقدر بـ39.4 مليار دولار

أسست متحف‪ Crystal Bridges للفن الأمريكى


-جاكلين مارس
تصل ثروتها لـ26.6 مليار دولار

صاحبة شركات التصنيع الخاصة لأحد أطعمة القطط والكلاب

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