أغلى ناقة بمبيعات سباق ولى العهد للهجن بالسعودية بـ4.6 مليون ريال

حققت "شبرية" وهو اسم لمطية من بين الهجن المشاركة فى مهرجان سباق ولى العهد للهجن بالسعودية، أغلى سعر فى المهرجان بعد تألقها بأول أحد أشواط السباق وبيعها بمبلغ 4 ملايين و600 ألف ريال سعودى.

وقال فهد بن قايل، المحلل الرياضى لسباقات الهجن، إن "شبرية" هى أغلى مطية سباق أعلن عن بيعها من بين الهجن المشاركة بمبلغ 4 ملايين و600 ألف ريال سعودى، ومن قام بشرائها مؤسسة هجن الرئاسة فى أبوظبى، وهى إحدى أهم مؤسسات الهجن فى الخليج.

أضاف قايل، أن "شبرية" تألقت فى بداية المهرجان، الذى انطلقت فعالياته فى الأول من أغسطس الجارى ولا تزال تتواصل، ومقررا ختامها منتصف سبتمبر القادم.

وقال محمد معزى بن عميرة العتيبى، فى تصريحات له، إن "شبريه" حققت وقت وصول بين الأشواط الستة عشر فى الفترة المسائية 4 دقائق و31 ثانية.

أضاف إنها فى سن الحقايق وسجلت أعلى صفقة فى تاريخ هذه السن فى مهرجانات الهجن السعودية، وسبق وحصلت على جائزة سيارة فى ميدان الرياض، لأفتا أن أبوها يسمى "سياف العقدة".

يذكر أن الاتحاد السعودى للهجن ينظم فى الوقت الجارى مهرجان سباق ولى العهد للهجن فى نسخته الثانية بمشاركة الهجن السعودية والخليجية والهجن من مصر والسودان والأردن.

وخصص المرحلة الأولى من السباق للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطا مخصصة لجميع الفئات العمرية والمرحلة الثانية لأشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطًا، فالأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا وتستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م.



