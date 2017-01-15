اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أرجنتينية تدعي أنها حبلى لتهريب كمية من المخدرات

أرجنتينية تدعي أنها حبلى لتهريب كمية من المخدرات

تاريخ النشر

ادعت أرجنتينية أنها حامل وحاولت تهريب 4 كيلوجرامات من المخدرات في "بطنها".

تمكن رجال الجمارك الأرجنتينيون من كشف تلك الخدعة السرية وإلقاء القبض على منفذيها نتيجة خطأ ارتكبه شريك المهربة الذي حاول تهريب كيسيْن بلاستيكييْن صغيرين للماريجوانا واحتجزتهما الشرطة معا.

ونشرت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريسيا بولريتش صورة فوتوغرافية للمهربة وقالت إنها قيّمت عاليا خيالها الخصب.

وبحسب الوزيرة فإن المرأة حاولت تهريب بضعة كيلوجرامات من المخدرات أخبأتها في بطنها الاصطناعية.

وقالت صحيفة "Lad Bible" الأرجنتينية إن المرأة صنعت كرة من معجون النشاء وضعت فيها 15 كيسا للماريجوانا بوزن 4.1 كيلوجرام.

وتم ضبط المهربين معا قرب الحدود الأرجنتينية مع تشيلي. فعلى ما يبدو أنهما اعتزما تهريب المخدرات من مدينة مندوزا إلى سانتا كروز، ثم إلى بوليفيا، عن طريق منطقة باتاغونيا.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content