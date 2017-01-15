خطأ كتابى يكلف سائح أسترالى أكثر من 60 ألف يورو مقابل زجاجة بيرة

كلفت زجاجة بيرة سائحا أستراليا فى مدينة مانشستر البريطانية أكثر من 60 ألف يورو.



وبحسب موقع روسيا اليوم، فأن السائح الأسترالى بيتر لالور، بعد أن تناول زجاجة بيرة ثمنها 5.5 باوند، وأثناء دفع الحساب لم تكن معه نظاراته ولم ينتبه لخطأ فى الحساب، وانتبه فقط فى وقت لاحق عندما وصلته رسالة إلى هاتفه أخطرته أنه تم سحب 61200 يورو من حسابه البنكى مقابل قنينة البيرة.

وسخر السائح الأسترالى من هذه الحادثة متحدثا عن أغلى قنينة بيرة فى التاريخ. وبعد اكتشاف الخطأ قدم مدير النزل اعتذاره، ووعد بأن يعيد المبلغ خلال 9 أيام.



