بالصور.. حقن زيت السينثول يهدد حياة لاعب كمال اجسام روسي

يتوسل لاعب كمال اجسام روسي، كان يربي عضلات ساعديه حتي بلغ حجمهم 24 بوصة عن طريق حقنها بالزيت، إلى الذهاب إلى المملكة المتحدة لإجراء عملية جراحية لإنقاذ ذراعيه المتدهورة من البتر .

وقال كيريل تيريشين ، 22 عامًا ، والذي أطلق عليه اسم "بوب" بسبب عضلاته ذات الرأسين الشبيهة بالكرة الشاطئية التي تحيط بجسده النحيف، إنه يحاول جمع الأموال لدفع تكاليف العلاج.

قال: "اعتدت أن أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية لمدة عامين قبل استدعائي للخدمة العسكرية، وفي الجيش ، كنت قلقًا من أنني سأواجه وقتًا عصيبًا وفقدان الوزن لذلك قررت تجربة حقن نفسي بزيت السينثول".

ويكمل "عندما أنهيت الخدمة العسكرية ، بدأت في تغيير نفسي وفعلت كل شيء في المنزل. كانت أمي قلقة للغاية بشأن ما كنت أفعله ، لكننا بخير الآن بعد أن عرفت أنه يمكن إزالة السينثول.

ويوضح كيريل "في البداية ، أردت حقن زيت سينثول في أجزاء أخرى من جسدي ، لكن بعد ذلك بدأت المشاكل وتوقفت عن استخدامه".

وفي وقت سابق من هذا العام ، حذر الأطباء كيريل أنه قد ينتهي مع بتر ذراعيه.

وبحسب ما ورد تسبب حقن السينثول في تليف الأنسجة يليه نخر، مما أثر بشكل خطير على صحته.

وقد انهار كيريل أثناء مشاركته في تصوير فيديو موسيقي للمطرب الروسي سلطان أوراغان، ويحاول حاليا جمع الأموال لتلقي العلاج لإزالة زيت السينثول بالكامل من ذراعيه.

قال تيريشين: "في الوقت الحالي ، ذراعي في حالة سيئة ويميل لونهم للاحمرار"

ويضيف"لقد أطلقت حملة لجمع التبرعات لزيارة طبيب في أوروبا للعلاج يكلف حوالي 3 ملايين روبل روسي (37،760 جنيه إسترليني).

"أحب الذهاب إلى المملكة المتحدة لذلك ، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن العلاج ناجح".

واعترف "بوب" أيضًا بأنه تلقى الكثير من اهتمام وسائل الإعلام بعد تطوير عضلات ذات الرأسين الكروية وبعد ان نشر مقاطع فيديو غير عادية على الانستجرام.

قال: "على الإنترنت ، كثير من الناس يعاملونني معاملة سيئة ولكن في الحياة الواقعية يريدون التقاط الصور معي".

"أنا معروف في العديد من البلدان وأنا متأكد من أن لديّ جماهير في المملكة المتحدة أيضًا."

وكان كيريل قد حلق حواجبه، بعد ان هجرته خطيبته، لأنه سمع أن هذا ما تريده النساء، كما كان يزرع السيليكون في سمانة قدمه لأنه يريد أن يجعل ساقيه تبدو وكأنهما "صواريخ".

ويحذر الأطباء من أن مادة سينثول يمكن أن تتسبب في حدوث انسداد رئوي وتلف في الأعصاب والالتهابات ووجود ورم ليفي صلب وصلب وسكتات وخراجات أو قرحة مملوءة بالزيت في العضلات.

وعلى الرغم من ذلك ، فإن العديد من لاعبي كمال الأجسام يستخدمونها لتحسين عضلاتهم وغير مقيد ، مع توفر العديد من العلامات التجارية على الإنترنت.







