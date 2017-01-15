الإعدام لأمريكي قتل أطفاله الخمسة

حكمت محكمة أمريكية بالإعدام على رجل بعد أن أدانته بقتل أطفاله الخمسة، رغم طلب والدتهم من المحلفين تجنيب طليقها هذه العقوبة.







وقال محامو تيموثي جونز (37 عامًا) إنه كان يعاني من مرض الفصام. وبالتالي، لا يمكن الحكم عليه بالإعدام.





وقتل جونز أطفاله، الذين كانت أعمارهم تراوح بين سنة وثمانية أعوام، في صيف العام 2014. وقد جرت المحاكمة في إحدى محاكم كارولينا الجنوبية.





وأوردت وسائل الإعلام المحلية قول طليقته أمبر كيزر "لم يظهر أي رحمة تجاه أطفالي. لكنهم كانوا يحبونه وأنا أتكلم بالنيابة عنهم".





وأضافت أنها وافقت على منحه حضانة الأطفال الكاملة لأن وضعه الاقتصادي أفضل من وضعها إذ يعمل مهندس كمبيوتر.





وطالب المدعي العام ريك هوبارد بعقوبة الإعدام على ما أطلق عليه "الوحش" و "السفاح".





وفي أقل من ساعتين، أصدرت هيئة المحلفين حكمها.





وأعتقد تيموثي جونز أن أحد أبنائه كان يتآمر مع زوجته السابقة فأجبره على ممارسة التمارين الرياضية حتى أنهك وتوفي. ثم خنق الأطفال الآخرين ووضع جثثهم في أكياس قمامة وتركهم على جانب طريق.





وألقي القبض عليه بسبب الرائحة المشبوهة المنبعثة من سيارته.