كاليفورنيا تستعين برجل شرطة آلي لـ"ضبط الأمن"

أطلقت إدارة شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية رجل شرطة آليًا، لمساعدة عناصرها في القيام بدوريات بالأماكن العامة، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ويهدف الروبوت الذي يطلق عليه اسم "إتش بي روبوكوب"، والذي بدأت مدينة هنتنجتون بارك باستخدامه رسميًا يوم الثلاثاء إلى تقديم خدماته في "الهواء الطلق"، حيث إنه يستطيع التقاط الفيديوهات بزاوية 360 درجة.

وسيكون الرجل الآلي بمثابة جهاز إضافي لمراقبة الأوضاع الأمنية في أماكن مثل الحدائق العامة والمباني وغيرها من المناطق التي ليس لدى الشرطة الوقت الكافي لمراقبتها باستمرار، بحسب التقرير.

وتأمل المدينة أن يكون رجل الشرطة الآلي، بمثابة رادع للجريمة والنشاط التخريبي.

ويظهر مقطع فيديو صادر عن المدينة الروبوت وهو يتدحرج على الرصيف بينما يصدر ضوضاء قبل أن يتحدث للمارة قائلًا: "أتمنى يومًا جيدًا لكم".

وقالت عمدة المدينة كارينا ماسياس في بيان: "أنا متحمسة للغاية لأننا نستطيع أن نتعاون مع رجل الشرطة الآلي رسميًا في مساعدة ضباط الشرطة على حراسة مدينتنا".

وأضافت: "هذا إنجاز كبير لنا يظهر الابتكار وإمكانية استخدام التكنولوجيا بطريقة وأهداف جديدة".

ولدى رجل الشرطة الآلي حساب خاص على موقع "تويتر" يضم أكثر من 350 متابعًا حتى الآن. وأشاد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالمدينة للبدء باستخدامهم لهذا الروبوت للحفاظ على الأمن.