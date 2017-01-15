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"ابولو" نصف نمر ونصف أسد بوزن 320 كيلو جراما

"ابولو" نصف نمر ونصف أسد بوزن 320 كيلو جراما

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أصبح النمر "أبولو" أضخم نمر أو ربما أسد في العالم، وذلك بعد أن تخطى وزنه 705 أرطال أى ما يقارب (320 كيلو جراما).

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن "أبولو" يمتلكه الثنائي الأمريكي هولستون وكودي أنتلى، ويبلغ من العمر خمس سنوات.

وأضافت أنه نسل هجين لأسد ذكر ونمر أنثى، ويصل طوله إلى 12 قدما، وعندما يقف يزداد طوله عن 6 أقدام، وفقا لسبوتنيك.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أبولو" يختلف عن نمر "التيجونز" الذي يكون والدته أسدا ونمرا ذكرا.

وظهر نمر "أبولو" النادر لأول مرة في الهند في القرن التاسع عشر، حيث تعيش الأسود والنمور بشكل منفصل في البرية.



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