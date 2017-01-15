سيارة شمسية تقطع 725 كيلومترًا بشحنة واحدة

كشفت شركة هولندية ناشئة ما قالت إنها أول سيارة شمسية طويلة المدى في العالم، قادرة على قطع 450 ميلًا، 725 كيلومتر بشحنة واحدة فقط.

وتضم سيارة "لايت يير وان" مجموعة من الخلايا الشمسية على السقف وفوق غطاء المحرك، وبطارية تشحن بالكهرباء.

ومن المتوقع أن تكون السيارة جاهزة للتسليم بحلول 2021، مقابل 119 ألف يورو.

وتُدفع السيارة النموذجية بأربع عجلات بشكل مستقل، وتقول الشركة إنها تساعد على الحفاظ على الطاقة أثناء النقل من المحرك إلى العجلة، ويمكن أيضًا شحن البطارية بالكهرباء في المنزل، أو في محطات الشحن.

وأكدت الشركة حجز أول 100 سيارة، وأنها تخطط لإنتاج 500 سيارة مبدئيًا.