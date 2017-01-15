اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

سيارة شمسية تقطع 725 كيلومترًا بشحنة واحدة

سيارة شمسية تقطع 725 كيلومترًا بشحنة واحدة

تاريخ النشر

كشفت شركة هولندية ناشئة ما قالت إنها أول سيارة شمسية طويلة المدى في العالم، قادرة على قطع 450 ميلًا، 725 كيلومتر بشحنة واحدة فقط.

وتضم سيارة "لايت يير وان" مجموعة من الخلايا الشمسية على السقف وفوق غطاء المحرك، وبطارية تشحن بالكهرباء.

ومن المتوقع أن تكون السيارة جاهزة للتسليم بحلول 2021، مقابل 119 ألف يورو.

وتُدفع السيارة النموذجية بأربع عجلات بشكل مستقل، وتقول الشركة إنها تساعد على الحفاظ على الطاقة أثناء النقل من المحرك إلى العجلة، ويمكن أيضًا شحن البطارية بالكهرباء في المنزل، أو في محطات الشحن.

وأكدت الشركة حجز أول 100 سيارة، وأنها تخطط لإنتاج 500 سيارة مبدئيًا.

  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content