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غانا تزود شرطة المرور بالأسلحة للدفاع عن النفس

غانا تزود شرطة المرور بالأسلحة للدفاع عن النفس

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قررت الحكومة الغانية تزويد كافة أفراد شرطة المرور بالأسلحة الحية بعد تعرض عدد منهم لهجمات قاتلة من أجل الدفاع عن أنفسهم.

وكان 5 من رجال المرور قد قتلوا مؤخرا من بينهم 2 يوم الأربعاء الماضى بعدما رفض مجرمون الانصياع للأوامر وإيقاف سيارتهم من أجل تفتيشها.

وقررت الحكومة الغانية تزويد أفراد شرطة المرور بواقي من الرصاص وأسلحة حية لحماية أنفسهم، فيما قال وزير الداخلية الغاني امبروس دارى أن المعدات الجديدة ستساعد شرطة المرور على التعامل مع الجريمة العنيفة والدفاع عن أنفسهم.


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