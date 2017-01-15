سكان فلوريدا يستعدون للإعصار دوريان

يعكف سكان ولاية فلوريدا الأميركية الجمعة على تخزين الطعام والماء وتحصين منازلهم استعدادا لمواجهة اعصار دوريان، بينما يتهيأ آخرون لإخلاء منازلهم.

وأعلن مركز الأرصاد الأميركي أن الاعصار دوريان هو من عاصفة من الفئة الثالثة على مقياس من خمس فئات.

وقال المركز الذي مركزه ميامي إن دوريان أصبح "اعصارا خطيرا جدا" ترافقه رياح متواصلة تبلغ سرعتها 185 كلم في الساعة.

ويتوقع أن تشتد العاصفة بشكل أكبر قبل أن تصل الى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الاثنين أو الثلاثاء، بحسب المركز.

وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس اعلان طوارئ لجميع مقاطعات الولاية الـ67 ودعا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال انها يمكن أن تتحول إلى "حدث كبير".

واضاف "نتوقع كمية كبيرة من الفيضانات ... وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء تكفي لمدة سبعة أيام".

غير أنه قال ان السلطات المحلية لم تأمر بعد بإخلاء مناطق إلى أن تتضح لدى الراصدين الجويين الصورة النهائية للمناطق التي سيمر بها الإعصار.

واضاف "إذا كنت في منطقة اخلاء وصدر أمر بذلك، الرجاء تنفيذه".

وقال الحرس الوطني في فلوريدا انه وضع نحو الفين من عناصره في حالة تأهب كما سيضع ألفين آخرين السبت.

وحتى الساعة 11 صباحا (15،00 ت غ) كانت رياح بسرعة 175 كلم في الساعة ترافق الإعصار، وكان مركزه على بعد 1060 كلم شرق ويست بالم بيتش على المحيط الأطلسي، بحسب مركز الأعاصير الوطني في ميامي.

ويتحرك الإعصار باتجاه شمالي غربي بسرعة 17 كلم في الساعة، ويتوقع أن يضرب منطقة ما على ساحل فلوريدا في وقت متأخر من الإثنين وصباح الثلاثاء، بحسب المركز.



