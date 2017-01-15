اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

السلطات الأسترالية تأمر باصطياد وتصفية حيوان شرس وخطير للغاية

السلطات الأسترالية تأمر باصطياد وتصفية حيوان شرس وخطير للغاية

تاريخ النشر

أصدرت حكومة محلية في أستراليا قرارا ينص على قتل طائر شرس من فصيل غراب العقعق بعد سنوات من تنفيذه هجمات على السكان في سيدني وضواحيها إصابات بعضهم تطلبت دخولهم المشفى.

وصدر القرار عن مجلس Hills Shire في سيدني إثر تلقيه عشرات الشكاوي من سكان تعرضوا لهجمات مباشرة من هذا الطائر العدائي.

وأضاف المجلس أن غراب العقعق هذا يمتلك تقنيات ذكية في الهجوم على ضحاياه حيث يقوم بتفادي خوذ الرأس ومهاجمة وجوه الناس بشكل مباشر ما يجعل منه خطرا حقيقيا على الصحة العامة.

وتحدثت تقارير عن بحث الخبراء المحترفين لوقت طويل قبل أن يرصدوا مكان الغراب ويردونه قتيلا في حين كانت الشرطة متواجدة لحظة اصطياده.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content