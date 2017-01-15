بالصور..مسابقة أجمل كلب لعام 2019 في أبو ظبي

شهدت مدينة العين انطلاق فعالية مسابقة أجمل حيوانات الرفقة (الكلاب) 2019، والتي تنظمها وحدة الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة، في بلدية العين، بدعم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مساء الخميس الماضي في مبنى البوادي مول.







وأسفرت نتائج مسابقة أجمل حيوانات الرفقة (الكلاب) 2019، عن تقدم (Obi) ذكر 5 أعوام نوع (Irish Wirehaired Dachshund) لمالكته (Ivana Nikic) بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني إلى جاء (Apolonia) أنثى 5 أعوام نوع (American Akita) لمالكها (عبدالعزيز جاسم النقبي)، وفي المركز الثالث( Olivia ) أنثى 5 أعوام نوع (Irish Wirehaired Dachshund) لمالكتها (NormitaSaturay)، فيما ذهبت جائزة أفضل لباس إلى (lily) عام واحد نوع (American Askimo) لـ (ورود العلي).





وتعتبر المسابقة الأولى من نوعها في مدينة العين، حيث تهدف الى رفع الوعي والثقافة النوعية للمجتمع بجميع شرائحه في التعامل مع هذه الفئة من الحيوانات، والتعرف على نوعية الأمراض والأوبئة المشتركة بين الإنسان والحيوان، إلى جانب الاهتمام بمالكي وهواة تربية الكلاب بجميع فصائلها وسلالاتها الأصيلة داخل الدولة.







وقال، رئيس لجنة تحكيم المسابقة، حمد الغانم "تتيح المسابقة الفرصة للاطلاع على عدد من فصائل ومجموعات كلاب الرفقة المتواجدة مع ملاكها، والاطلاع على مدى اهتمام أصحابها ومدى الرعاية المبذولة لها".





وتوجت اللجنة المنظمة للمسابقة الفائزين بالمراكز الأولى، وذلك بحضور رئيس وحدة الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة ببلدية مدينة العين، الدكتورة سؤدد علي حسين.



















