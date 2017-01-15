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بسبب محمد صلاح.. الحكم على بريطاني بـ 200 ساعة عمل دون أجر

بسبب محمد صلاح.. الحكم على بريطاني بـ 200 ساعة عمل دون أجر

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أقرت إحدى المحاكم البريطانية بمعاقبة مشجع ينتمي لفريق إيفرتون الإنجليزي، يبلغ من العمر 32 عاما، بالسجن 6 أسابيع مع إيقاف التنفيذ، بسبب عدد من تغريداته العنصرية على صفحته الشخصية عبر موقع "تويتر"، التي وصف خلالها لاعب الكرة المصري ونجم ليفربول محمد صلاح بأنه إرهابي.
جاء ذلك حسبما ذكرت "بي بي سي" أن تلك العقوبة تضمنت أيضا العمل لمدة 200 ساعة دون أجر، وتمضية أيام في دورة تأهيلية بعنوان "لتعزيز الكرامة الإنسانية"، وذلك بعد اتهامه بالعنصرية بسبب رسومات مسيئة لـ"صلاح" أظهرته مرتديا قميصا مفخخا، مما يعني إشارته واتهامه إياه بالإرهاب، بجانب عرقلة رجال الشرطة عن تأدية عملهم أثناء القبض عليه.
يشار إلى أن جهاز الشرطة البريطاني أعلن من جانبه أنه لن يتم التسامح مع جريمة الكراهية تحت أي مسمى.

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