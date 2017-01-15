شركة بريطانية تبيع ماسة بـ 15 مليون دولار

باعت شركة "بترا دياموندس" البريطانية ماسة زرقاء تزن 20 قيراطا بـ 15 مليون دولار رغم الانخفاض الحاد في الأسعار الذي تشهده أسواق الماس بالعالم.

وذكرت وكالة "بلومبرج بيزنس" أن شركة "بترا دياموندس" وجدت الماسة في شهر سبتمبر الماضى، في منجم "كولينان" بجنوب إفريقيا والشهير بصناعة الأحجار الكريمة باهظة الثمن بما في ذلك الجواهر الموضوعة بالتاج الملكي البريطاني.

وتعتبر جودة الماسة من بين الأعلى قيمة في العالم حيث إن القيراط الواحد منها بيع بقيمة 741 ألف دولار.

وسبق للشركة البريطانية العملاقة أن عثرت في نفس المنجم على ماسة مماثلة ولكن من عيار 26 قيراطا وباعتها في مزاد العام الماضي بنحو 17 مليون دولار، وفي عام 2012 باعت ماسة من نفس المنجم أيضا بقيمة 11 مليون دولار، وكان وقتها رقما عالميا.



