مسافر يتخذ قرارا بقيادة طائرة بعد غياب أحد الطيارين

فوجئ ركاب طائرة بريطانية بأحد المسافرين يخبرهم بأنه سيقود الطائرة بنفسه بعد إعلان مسؤولي المطار عن تأجيل انطلاق الرحلة لمدة ساعتين نظرا لغياب أحد الطيارين.



وفي خطوة غير مألوفة قام أحد الركاب ويدعى مايكل برادلي بالتحدث إلى باقي المسافرين وأخبرهم أنه سيتوجه إلى قمرة القيادة وسيقود الطائرة بنفسه.

وأوضح برادلي الذي كان على متن الطائرة رفقة عائلته، أنه يعمل طيارا في نفس الشركة "إيزي جيت"، وأن لديه رخصة وبطاقة هوية تؤهله لقيادة الطائرة.

وتابع: "بعد تفكير عميق، قمت بالاتصال بشركة إيزي جيت، وأخبرتهم بهويتي وبأنني أحمل رخصة قيادة طائرات، مؤكدا لهم أنني على استعداد لمساعدتهم وقيادة الطائرة إلى أليكانتي".

وأضاف برادلي أن الشركة أخبرته أنها ستعاود الاتصال به مرة أخرى وبالفعل اتصلت به بعد ثوان لتخبره بموافقتها على عرضه.

وقوبل كلام برادلي بالضحك والتصفيق والهتاف من قبل الركاب الذين وصفوه بالبطل خفيف الظل، وبالفعل قام برادلي بقيادة الطائرة بسلام إلى أليكانتي.

وعلق متحدث باسم شركة "إيزي جيت" على الواقعة قائلا إنها كانت استثنائية ووقعت نتيجة لظروف معينة مشيرا إلى أن ما حدث يتماشى تماما مع اللوائح والقوانين فالرجل يحمل رخصة قيادة وبطاقة هوية تثبت أنه مؤهل لقيادة الطائرة.



