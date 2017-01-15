الأميرة كيت ميدلتون ترعى الخرفان في مزرعة بباتيرديل

خاضت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون مغامرة جديدة أثناء زيارتها مزرعة كومبريان مع زوجها الأمير ويليام، بينما كانا في زيارة للمزرعة بعد ظهر هذا اليوم.







وبدت السعادة على الدوقة كيت التى تبلغ من العمر37 عامًا في الصور التى نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بينما تساعد عائلة براون في مزرعة ديبديل هول في باتيرديل.





وانضم الزوجان أيضًا إلى متنزه "كومبورا" في نزهة طبيعية عبر المزرعة مستمتعين برؤية الريف المذهل، وكانت هذه الزيارة تتويجًا ليوم حافل من المهام الرسمية في المنطقة، والتي شهدت أيضًا لقاء الزوجين الملكيين مع السكان المحليين، وتجربة المنتجات المحلية ومعرفة المزيد عن التحديات التي تواجه المزارعين.



