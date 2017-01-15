راكبة كندية تنظيم هروبها من احدي الطائرات بعد ان "نسيها" الطاقم

استيقظت الكندية تيفاني ادامز لتجد نفسها وحيدة في الظلام داخل طائرة اير كندا.







في حادثة غريبة من نوعها "نسي" طاقم ضيافة احدي طائرات شركة اير كندا راكبة علي متن الطائرة وقاموا باغلاقها وتوجهوا لمنازلهم تاركين الراكبة مستغرقة في النوم.





واوضحت تيفاني, لموقع سي تي ڤي الكندي, ان الطائرة كانت متوجهه من مطار كيبيك لمطار تورونتو وهيه رحلة قصيرة تستغرق اقل ما ساعتين وقد نامت تيفاني خلال الرحلة لتستيقظ بعد عدة ساعات لتجد نفسها وحيدة في الظلام بداخل الطائرة .





وحاولت تيفاني الاتصال بالنجدة الا ان هاتفها لم يعمل ولم تجد اي مصدر للطاقة حتي استطاعت في النهاية فتح باب الطائرة الا انها لم تتمكن من الهبوط بسبب بعد المسافة.





وعثرت في النهاية علي مصباح صغير قامت بمحاولة ارسال اشارات منه حتي عثر عليها عمال نقل الامتعة.

شركة اير كندا للطيران لم تعلق علي الحادث واوضح المتحدث باسمها انه يتم التحقيق في الحادث حاليا وانهم علي تواصل مع الراكبة





وما زالت تيفاني تعاني من الكوابيس وعدم القدرة علي النوم خوفا من الاستيقاظ لتجد نفسها عالقة مجددا وحيدة في الظلام.







