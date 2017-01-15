بالصور. بريطانيون يرتدون أكياس وصناديق وأقنعة غاز لحمايتهم من كورونا

يبدو ان المخاوف من تفشي فيروس الكورونا بدأت تؤثر بشكل كبير على البريطانيين، فلجأ ركاب المواصلات العامة إلى ارتداء أنواع غريبة وقد تكون مضحكة احيانا من الاقنعة لحمايتهم من الاصابة.



وذكرت صحيفة ذا صن اليوم الخميس، ان بعض الركاب ارتدوا أكياسا بلاستيكية والبعض الاخر صناديق وآخرون أقنعة غاز لحماية أنفسهم من الفيروس القاتل.

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الطريقة الغريبة التي يواجهها مستخدمو وسائل النقل العام ضد هذا الفيروس، في الوقت الذي يجتاح الذعر لندن، بعد الاعلان عن تسجيل 51 حالة إصابة بفيروس كورونا مع تحذير الثلاثاء من أن أكثر من خمس الموظفين قد يغيبون عن العمل عند بلوغ التفشي ذروته.















