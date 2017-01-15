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غراب يشبه الغوريلا يثير الجدل بسبب ضخامته ولونه الأسود الداكن

غراب يشبه الغوريلا يثير الجدل بسبب ضخامته ولونه الأسود الداكن

تاريخ النشر

أثار شريط فيديو لغراب ضخم، اهتمام مواقع التواصل، وأطلق عليه كثيرون اسم "الطائر الغوريلا"، بسبب ضخامته ولونه الأسود الداكن.

وذكر تقرير نشره موقع بريطاني، أن الفيديو تم التقاطه بمنطقة ناغويا في اليابان، حيث شوهد الطائر الضخم واقفا على قدميه، في مظهر يبدو فيه شبيها بالغوريلا.

وحقق الفيديو الذي نشره مستخدم يدعى "كيتارو سيمبسون" أكثر من 9 ملايين مشاهدة، وعلق الخبير "كلي سويفت" من جامعة واشنطن، على المظهر الغريب للطائر قائلا: "الطائر غراب ضخم، وما يقوم به هو التشمس فقط، لكن زاوية التصوير هي ما تظهره كأنه بلا أرجل فهو يسقط أجنحته لأخذ قسط من الراحة".


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