خمس عادات شائعة جدا قد تؤدي إلى أمراض





هناك عادات عديدة لتناول الطعام يمكن أن تسبب الإصابة بمرض معين وأخطر هذه العادات هي تناول الطعام والعمل على الكمبيوتر في الوقت ذاته.

ووفقا للأطباء هذه العادات تلاحظ لدى العديد من الأشخاص المعاصرين على الرغم من أنها تلحق الضرر بصحتهم.

تناول الطعام والعمل على الكمبيوتر العمل على الكمبيوتر استنادا إلى هذا يحذر الأطباء من أن تناول الطعام بهذه الصورة يمكن أن يساعد على ظهور اضطرابات في عمل أعضاء الجسم وحتى الإصابة بالسرطان.

تناول الطعام سريعا ووقوفا البعض حتى في المنزل يكون مستعجلا فيتناول طعامه بسرعة هذه العادة خطرة جدا لأن الإنسان عندما يأكل وهو يسير تصبح عملية وصول الطعام من المريء إلى المعدة أسرع من المعتاد، كما أن هذه العادة تؤثر في عملية الهضم، ما يزيد من احتمال زيادة الوزن.

تناول الطعام البارد تسبب الحرارة المنخفضة بطء العمليات البيولوجية الكيميائية وإن تناول الطعام باردا باستمرار يسبب سوء عملية الهضم ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

تناول الطعام خارج المنزل يساهم في تلوث الجسم بالمواد الكيميائية (الفثالات)، التي تسبب تغيرات سلبية فيه ووفقا للعلماء تسبب هذه المواد الكيميائية الإصابة بالربو ومتلازمة فرط النشاط سرطان الثدي السمنة النوع الثاني من السكري اضطرابات في الجهاز العصبي والتناسلي والعقم.

تناول الشطائر والسندويتش تعتبر هذه أسهل وجبة وخفيفة من حيث التحضير لذلك يحبها العديد من الناس ولكن هذه الوجبة هي عبارة عن كربوهيدرات بسيطة ودهون وتسبب ارتفاعا سريعا في مستوى الجلوكوز في الدم.



