اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

إيطاليا تلزم المدارس الحكومية بتدريس مشكلة تغير المناخ

إيطاليا تلزم المدارس الحكومية بتدريس مشكلة تغير المناخ

تاريخ النشر

أعلن وزير التعليم الإيطالي لورنزو فيورامونتي إلزام المدارس الحكومية بتدريس تغيرات المناخ, لمدة 33 ساعة في العام أي بمعدل ساعة في الأسبوع, وذلك بدءا من سبتمبر 2020.
وقال فيورامونتي "أريد أن أجعل نظام التعليم الإيطالي أول نظام تعليمي يضع البيئة والمجتمع في صلب كل ما نتعلمه في المدرسة.. عندما تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ, ستكون إيطاليا الدولة الأولى في العالم التي تجعل تعليم تغير المناخ إلزاميا.. ولن يقتصر التركيز على دراسة تغير المناخ, إذ ستبحث المدارس الإيطالية أيضا عن طرائق لتطبيق الاستدامة في المواد التقليدية".

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content