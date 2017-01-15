ثري صيني يسرق الدجاج لتعبئة سيارته بالوقود

أُلقي القبض على مزارع ثري من مقاطعة سيتشوان الصينية بزعم قيامه بسرقة الدجاج والبط من عدة قرى في مقاطعة لينشوي، لشراء الوقود لسيارته الفاخرة التي تصل قيمتها إلى 290 ألف دولار.







وكانت الشرطة في لينشوي تتلقى تقارير عن سرقة الدجاج والبط من عدة قرى في المقاطعة منذ أبريل الماضي، لكنها لم تتوقع أبداً أن يكون الجاني واحداً من أغنى المزارعين في المنطقة، وهو رجل يعيش في فيلا متعددة الطوابق ويقود سيارة بي ام دبليو.





وعلى ما يبدو، كانت السيارة الفاخرة، هي التي دفعت تشيانغ (اسم مستعار) إلى بعض السرقات البسيطة. فبعد وقوعه في مشاكل مالية، بدأ الرجل الثري في سرقة الطيور الداجنة وتربيتها في مزعته قبل بيعها للحصول على وقود للسيارة، بحسب موقع أوديتي سنترال.





وبعد تلقي شكاوى متعددة، فتحت الشرطة تحقيقاً في سرقات الدواجن. ولاحظ المحققون من خلال أشرطة المراقبة شخصاً يركب دراجة نارية بدون لوحات ترخيص في ساعات متأخرة من الليل. وتم رصد نفس الدراجة النارية المشبوهة تدخل إلى منزل تشيانغ، لذلك وضعت الشرطة منزله تحت المراقبة.





وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على تشيانغ الذي اعترف بالسرقات، موضحاً أن سيارته الفاخرة كانت تستهلك الكثير من الوقود، ولأنه كان يمر بأزمة مالية، فقد لجأ إلى السرقة لتأمين المال اللازم لشرائه.