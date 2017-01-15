مدينة ألمانية تقدم مليون يورو لمن يثبت أنها غير موجودة

رصدت مدينة ألمانية يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة مبلغا قدره مليون يورو لأي شخص يمكنه إثبات أنها غير موجودة.



وتأتي هذه الخطوة في محاولة للتخلص من نظريات المؤامرة واسعة النطاق التي انتشرت عبر الإنترنت منذ عام 1994 عندما أعرب طالب في مجال تكنولوجيا المعلومات أثناء مقابلة له مع شخص من "بيليفيلد" في غرب ألمانيا عن عدم تصديقه بوجود هذه البلدة في الواقع.

وظهرت نظرية المؤامرة الطويلة الأمد بعد أن صرح الطالب أتشيم هيلد، قائلا: "ببساطة هي غير موجودة" (Das gibt’s doch gar nicht)، ونتج عن ذلك ما يعرف باسم "مؤامرة بيليفيلد".

ويعتقد البعض أن هيلد فعل هذا في إطار لعبة كان على المشاركين من خلالها استخدام مهاراتهم في الإقناع ليجادلوا بأن بيليفيلد أكبر مدن ألمانيا العشرين هي مجرد خيال وغير موجودة.

وبعد مرور 25 عاما، انتشرت النظرية بشكل كبير عبر الإنترنت حيث يعتقد أن هيلد وهو خبير في مجال الإنترنت الآن يواصل خدمة غرضه الأول من النظرية والمتمثل في السخرية من جميع نظريات المؤامرة الشائعة.

وبالنسبة لأولئك الذين قد يشعرون بالإهانة من فكرة عدم وجود بيليفيلد، يصر هيلد على أن اختياره للمدينة كان مجرد صدفة.



