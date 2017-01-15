الفيلة تجتاح القرى بمقاطعة كينية وتدمر مزارع البطيخ

اجتاح أكثر من 18 فيلا عددا من القرى بإحدى مقاطعات كينيا بعدما ضلوا طريقهم من حديقة ميرو الوطنية المجاورة ، ودمروا المحاصيل الزراعية من الباباو والطماطم وقصب السكر والبطيخ والموز.



وذكرت وسائل الاعلام الكينية ، أنه يقوم المزارعون في بلدة موتاكيري بمقاطعة ثاراكا-نيثي في كينيا بحصر خسائرهم بعد أن دمرت الفيلة الضخمة مزراعهم مطالبين الحكومة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدوها.

وقال رئيس البلدة إن الفيلة لا تزال تتجول في القرى، فيما وعد رئيس الحديقة الوطنية بإعادة الحيوانات الهاربة إلى المتنزه، طالبا من السكان التزام الهدوء والحذر لتجنب هجوم الحيوانات، مشيرا إلى أنه سيتم بناء سياج مقترح بطول 36 كيلومترا بتكلفة 110 ملايين شلن.

وأشار المسؤول إلى أن الأفيال تركت الحديقة بحثا عن الماء والكلأ بعدما نضبت جميع الأنهار في المحمية تقريبا إثر حالة الجفاف التي شهدتها المنطقة.



