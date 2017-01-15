تستعيد خاتم زواجها بعد 50 عامًا من ضياعه

ساعد رجل من تينيسي الأمريكية بفضل كاشف للمعادن تسعينية على استعادة خاتم زواجها الذي فقدته قبل نصف قرن.

وسمع ويسلي وايت عن خاتم السيدة فلورنس بوش 94 عامًا، عندما كان يزور والدته في دار لرعاية المسنين، وذلك خلال محادثة بين والدته وفلورنس، وعلم أنها أضاعت خاتم زواجها، عندما كانت تقوم بأعمال البستنة قرب منزلها قبل نحو 50 عامًا، وأنها فقدت الأمل في العثور عليه.

وأمضى وايت نحو 90 دقيقة، يبحث عن الخاتم الضائع منذ 5 عقود، وعثر عليه في النهاية.

ويقول فرانك ابن السيدة بوش "كان الخاتم مدفونًا هناك، لكن وايت عثر عليه، وكان الخاتم في حالة جيدة، ولم تلحقه أي خدوش".