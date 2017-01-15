الاستعداد لبناء أول حمام سباحة في العالم بزاوية 360 درجة في لندن

اعلنت شركة كومباس بولز لبناء حمامات السباحة انه سيتم بناء اول حمام سباحة لامتناهي في لندن بحلول عام 2020.







من المقرر أن يكون حوض السباحة الذي يبلغ طوله 159000 جالون (600000 لتر) - والذي سيتم إطلاقه باسم "إنفينيتي لندن" - في قمة ناطحة سحاب من 55 طابقًا في وسط المدينة ، وفقًا لبيان صحفي من الشركة، الا انه لم يتم تأكيد موقع الحمام بعد.





وقد ذكر بيان الشركة، ورد بمجلة فوكس نيوز، ان حمام انفنيتي لندن سيكون مصنوع من الأكريليك المصبوب بدلاً من الزجاج وستكون أرضية المسبح شفافة حتى يتمكن الأشخاص الموجودون داخل المبنى من رؤية السباحين.





وسيحتوي الطابق العلوي من المبنى على فندق خمس نجوم ، وسيتم منح ضيوف الفندق الاستخدام الحصري لحمام السباحة اللامتناهي.





ومع ذلك ، على الرغم من جميع وسائل الراحة التي تم ذكرها الا ان متابعي الخبر اصابهم الارتباك بشأن كيفية وصول الأشخاص إلى حمام السباحة.





وكتب بعض المتابعين علي تويتر "هل تجرؤ على السباحة في المسبح اللامتناهي الأول في العالم مع إطلالات 360 درجة؟ نلقي نظرة على الصور. أين هي السلالم ".





جاء شخص آخر مع حلوله الإبداعية الخاصة حيث صور المباني المجاورة كمنطات لداخل الحمام.









اما شخصا ثالث فكانت مخاوفة واضحة حيث قال " لا توجد طريقة داخل أو خارج هذا التجمع. هؤلاء الناس سيموتون.





الا ان الشركة اوضحت في بيان لها ان السباحون سيصلون إلى حمام السباحة من خلال درج حلزوني دوار قائم على باب الحمام، يرتفع من أرضية حمام السباحة عندما يريد شخص ما الدخول أو الخروج".





وقال أليكس كيمسلي، مصمم حمام السباحة والمدير الفني لشركة لشركة كومباس بولز، إنه على الرغم من أن تصميم مدخل حمام السباحة كان يمثل تحديًا ، إلا أنه كان مستوحى من الغواصات.





واضاف "لقد واجهنا بعض التحديات وأكبرها هو كيفية الوصول إلى الحمام، عادةً ما يكون سلم بسيط كافيًا ، لكننا لا نريد سلالم على السطح الخارجي للمبنى أو في حمام السباحة لأنه يفسد المنظر"





يعتمد الحل على تقليد باب الغواصة، إلى جانب درج حلزوني دوار يرتفع من أرضية المسبح عندما يرغب شخص ما في الدخول أو الخروج".







