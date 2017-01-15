زوجة الامير هاري ما زالت بانتظار الحصول على الجنسية البريطانية

لقد مر عامان منذ أن تقدمت ميجان ماركل بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، لكن الدوقة ما زالت بالانتظار، وفقًا للمصادر.

وعلى الرغم من كونها الآن عضوًا في العائلة المالكة، إلا أن دوقة ساسكس لا تزال تعتبر مواطنًا أمريكيًا من قبل حكومة المملكة المتحدة.

وفي حديث لصحيفة الديلي ميل ، اوضح ريتشارد إيدن، صديق لميجان: "ميجان لم تصبح مواطناً بريطانياً بعد" .

واضاف "قد يبدو الأمر غير عادي، بالنظر إلى أنها متزوجة من حفيد الملكة لمدة 18 شهرًا، لكنها تقبل حقيقة أنها عملية بطيئة."

ويحمل نجل ميجان، آرتشي، الجنسية المزدوجة كأمريكي بريطاني.

وعلى الرغم من وضعها الملكي ، فقد أخبرت المصادر صحيفة صنداي تايمز بأنها لا تحصل على معاملة خاصة أو يتم تتبعها بسرعة، وقد يستغرق الأمر "عدة سنوات" مثل أي شخص آخر.



