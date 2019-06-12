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إطلاق مشروع قاموس ألباني صربي على الإنترنت في كوسوفو

إطلاق مشروع قاموس ألباني صربي على الإنترنت في كوسوفو

تاريخ النشر

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة مشروعا لإنشاء قاموس ألباني- صربي على الإنترنت، يهدف إلى تسهيل الاتصال بين الطائفتين الرئيسيتين في كوسوفو، الذين نادرا ما يتعلمون لغة بعضهم البعض. 

وذكر موقع (بلقان إنسايت) أن المنظمة الدولية أطلقت المشروع في بريشتينا، لإنشاء القاموس المؤلف من 20 ألف كلمة بهدف مساعدة الألبان والصرب في البلد على التواصل والتعايش بشكل أفضل، وتعتزم استكمال المشروع، الذي يعد الأول من نوعه، بحلول سبتمبر القادم.  

يذكر أن الألبانية والصربية هما اللغتان الرسميتان في كوسوفو. 


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